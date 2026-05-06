Lisa Kudrow, l’attrice che ha interpretato Phoebe nella serie, ha commentato le interpretazioni dei fan riguardo alla pausa tra i personaggi di Ross e Rachel. Secondo Kudrow, i fan hanno sempre frainteso le dinamiche della loro relazione e le motivazioni dietro la pausa. La sua dichiarazione arriva in risposta alle molte interpretazioni che sono circolate nel corso degli anni. L’attrice ha sottolineato che le interpretazioni dei fan non corrispondono alla realtà mostrata nello script.

Secondo l'attrice, interprete di Phoebe nella serie, i fan hanno sempre letto male tutta la vicenda riguardante la storica rottura tra i due protagonisti della serie Se siete appassionati di Friends, le parole "We were on a break", ovvero "Eravamo in pausa", vi saranno sicuramente familiari, ma secondo la co-protagonista Lisa Kudrow, i fan hanno sempre avuto una lettura sbagliata di tutta la vicenda. Quelle parole fanno riferimento alla prima rottura tra Ross e Rachel, interpretati da David Schwimmer e Jennifer Aniston, quando il primo tradisce la seconda in un momento in cui lui pensava si fossero presi una pausa dalla relazione. L'interpretazione di Lisa Kudrow dell'intera vicenda Da quasi trent'anni, i fan discutono se Ross abbia fatto bene ad andare a letto con un'altra dopo .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Friends, Lisa Kudrow sulla pausa tra Ross e Rachel: "I fan hanno capito male"

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