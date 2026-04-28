Durante le riprese di Friends, alcune attrici hanno raccontato di aver scoperto che gli sceneggiatori passavano le notti a immaginare le vite delle loro colleghe. Questa rivelazione porta alla luce un aspetto meno noto del cast e del dietro le quinte della serie, lontano dall’immagine di amicizia e complicità che si diffuse nel tempo. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche da alcune delle protagoniste dello show, che hanno condiviso dettagli sulla loro esperienza.

Dietro le risate registrate e il mito della "famiglia" di Friends, si nascondeva una realtà molto più cruda. Lisa Kudrow ha svelato i retroscena della writers' room, tra insulti pesanti per le battute dimenticate e fantasie sessuali spinte su Jennifer Aniston e Courteney Cox. C'è una macchia scura sul divano arancione del Central Perk, e a tirarla fuori è stata proprio Lisa Kudrow. In una chiacchierata decisamente poco diplomatica con il The Times of London, l'attrice che ha prestato il volto a Phoebe Buffay ha deciso di sollevare il velo su quello che accadeva quando le luci si spegnevano. Il veleno della writers' room: insulti e ossessioni notturne Se sullo schermo l'alchimia in Friends sembrava intoccabile, dietro le quinte il clima era spesso "brutale".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Friends, Lisa Kudrow sugli sceneggiatori: "Passavano le notti a fantasticare sulle mie colleghe"

Notizie correlate

Friends, cosa accadeva dietro le quinte: Lisa Kudrow rompe il silenzio dopo 20 anniA oltre vent’anni dalla fine di Friends, Lisa Kudrow ha sollevato il velo su aspetti inquietanti della produzione della celebre sitcom NBC.

Friends, Lisa Kudrow in difesa degli studi della serie: "Preservate il lotto di Warner Bros."L'attrice ha chiesto che non venga smantellato il luogo in cui venne girata la storica sit-com prodotta dal 1994 al 2004.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Friends-Il giorno dopo su Cielo - Guida TV; Friends-Il libro di Rachel su Cielo - Guida TV; Friends-Un cane in casa su Cielo - Guida TV; Friends-Soccorso stradale su Sky Serie - Guida TV.

Friends, Lisa Kudrow sugli sceneggiatori: Passavano le notti a fantasticare sulle mie collegheDietro le risate registrate e il mito della famiglia di Friends, si nascondeva una realtà molto più cruda. Lisa Kudrow ha svelato i retroscena della writers' room, tra insulti pesanti per le battute ... movieplayer.it

Friends, Lisa Kudrow attacca gli autori: Fantasticavano su noi attriciLisa Kudrow, star della sit-com Friends nel ruolo di Phoebe Buffay, ha criticato gli autori dello show perché avrebbero fantasticato sulle attrici. serial.everyeye.it

Se rovinavi una delle battute di questi scrittori o non otteneva la risposta perfetta, potevano reagire in modo furioso: 'Ma quella stronza non sa leggere Non ci sta nemmeno provando. Ha distrutto la mia battuta. '" Lisa Kudrow non si è tirata indietro quando ha - facebook.com facebook