Fratelli d’Italia

Nella giornata di ieri si è tenuta al Delfina Palace Hotel l’assemblea degli eletti di Fratelli d’Italia provenienti da Umbria e Marche. Alla riunione ha partecipato Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e tesseramento del partito. L’incontro ha coinvolto rappresentanti delle due regioni e si è concentrato sulla discussione delle attività politiche e delle prossime iniziative del partito.

FOLIGNO Si è svolta al Delfina Palace Hotel, l’assemblea degli eletti di di Umbria e Marche, alla presenza di Arianna Meloni, responsabile segreteria politica e tesseramento. "Ringrazio Arianna Meloni per aver promosso queste assemblee in tutti i territori – ha dichiarato il aottosegretario all’Interno e coordinatore di FdI Umbria, Emanuele Prisco – perché rappresentano un’occasione preziosa per ripartire dalla spina dorsale del nostro partito, che sono gli amministratori locali: consiglieri comunali, assessori e sindaci. Sono loro il nostro presidio quotidiano sul territorio e il segno concreto della nostra presenza accanto ai cittadini".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fratelli d’Italia Tensione tra Fratelli d’Italia e il Quirinale Notizie correlate Leggi anche: Giffoni nel mirino, scoppia la guerra: Forza Italia attacca Fratelli d’Italia Comunali, Lega Sant’Agata: “Fratelli d’Italia e Forza Italia chiariscano loro posizione”Tempo di lettura: 2 minutiLa Lega di Sant’Agata de’ Goti ritiene non più rinviabile l’apertura di un tavolo di Centrodestra finalizzato alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lista 11 - Fratelli d'Italia Giorgia Meloni; Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggio Tg 3, il voto: sorpasso al fotofinish, chi vince le elezioni oggi; Il mio intervento all’8° Vertice della Comunità Politica Europea (CPE). Sondaggi politici, destre in crisi: Fratelli d’Italia in calo e Avs avvicina Forza ItaliaContinua il calo delle destre nei sondaggi, con Fratelli d'Italia in flessione mentre recupera il Pd. E Avs si avvicina a Forza Italia. lanotiziagiornale.it Elezioni Comunali Ariccia, i candidati di Fratelli d’Italia: Anita Luciano Cioli capolistaUna lista costruita sul territorio, con un’identità chiara e un obiettivo preciso: contribuire in modo serio e responsabile al governo della città. Ad ... castellinotizie.it Cala tutto il centodestra. Tra i principali partiti, Fratelli d’Italia è quello che riporta la flessione più consistente. Sale invece il Pd. Balzo in avanti per Avs. Ecco l’ultimo sondaggio di Swg: https://fanpa.ge/NJkpb - facebook.com facebook Accordo da 10 miliardi con i fratelli, quota al 37,5% e governance invariata. Il debito spinge sui dividendi e rafforza il ruolo di Unicredit, Bnp Paribas e Crédit Agricole, mentre la holding resta al centro del risiko bancario. x.com