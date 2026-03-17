A Giffoni, il centrodestra in Campania mostra segni di scontro tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, con attacchi pubblici e tensioni evidenti. La situazione riflette un quadro di divisione tra i partiti che compongono la coalizione regionale, con accuse e divergenze che emergono in modo chiaro e diretto. La frattura si manifesta in un contesto di crescente nervosismo tra le forze politiche del centrodestra.

Altro che opposizione compatta. In Regione Campania il centrodestra si presenta spaccato, nervoso, e sempre più litigioso. E stavolta il casus belli ha un nome pesante: Giffoni Film Festival. Dopo aver depositato oltre 500 emendamenti per rallentare la macchina della maggioranza, Forza Italia alza ulteriormente il livello dello scontro. Non più solo contro il centrosinistra, ma direttamente contro Fratelli d’Italia. Un cortocircuito politico che certifica, nero su bianco, l’assenza di una linea comune. Nel mirino finiscono gli emendamenti sul capitolo cultura. Secondo quanto denunciato dai consiglieri azzurri, Fratelli d’Italia avrebbe chiesto una riduzione dei fondi destinati al Giffoni Film Festival, manifestazione storica che si svolge a Giffoni Valle Piana e che da anni rappresenta una vetrina internazionale per il territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giffoni nel mirino, scoppia la guerra: Forza Italia attacca Fratelli d’Italia

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