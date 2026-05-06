Frane aggiudicati i lavori di consolidamento del centro abitato di Mandanici

La struttura incaricata di intervenire sul dissesto idrogeologico ha annunciato l’aggiudicazione dei lavori di consolidamento del centro abitato di Mandanici, in provincia di Messina. L’intervento è stato promosso dal presidente della Regione Siciliana e riguarda le operazioni di messa in sicurezza di aree soggette a frane. I lavori sono stati assegnati dopo la conclusione delle procedure di gara.

La struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha aggiudicato la messa in sicurezza dell’abitato di Mandanici in provincia di Messina.Si tratta di un intervento atteso da anni che consentirà la piena e sicura fruibilità di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Frane, in gara il consolidamento del centro abitato di contrada Ringa a San Pier NicetoÈ di 3,8 milioni di euro l'importo della gara per i lavori di messa in sicurezza del centro abitato di contrada Ringa a San Pier Niceto. Bidentina, aggiudicati i lavori di consolidamento del ponte in muratura a Corniolo: investimento da 870 mila euroProsegue il programma provinciale per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti lungo la Bidentina. Una raccolta di contenuti Si parla di: Frane, dopo 45 anni la rocca di Marineo sarà messa in sicurezza: aggiudicati i lavori per 4,2 milioni. Frane, aggiudicati i lavori di consolidamento della rocca di Marineo. Schifani: Prevenzione imprescindibile per la salvaguardia della pubblica incolumitàLa Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico ha definito le procedure di aggiudicazione dei lavori di consolidamento della rocca di Marineo, nel palermitano. ilsicilia.it Frane, al via i lavori di consolidamento della rocca di MarineoLa storia della rocca di Marineo è segnata da episodi ricorrenti di instabilità. I primi crolli di blocchi lapidei risalgono al 1980. Da allora, il versante ha continuato a rappresentare una minaccia ... blogsicilia.it