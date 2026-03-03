Frane in gara il consolidamento del centro abitato di contrada Ringa a San Pier Niceto

È stata bandita una gara da 3,8 milioni di euro per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato di contrada Ringa a San Pier Niceto. L'intervento riguarda le aree colpite da frane e mira a prevenire ulteriori rischi. La procedura di assegnazione è stata avviata per realizzare le opere necessarie alla stabilizzazione del territorio.

È di 3,8 milioni di euro l'importo della gara per i lavori di messa in sicurezza del centro abitato di contrada Ringa a San Pier Niceto. La struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha pubblicato il bando. Si chiude.