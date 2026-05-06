Francesco Petruzzi | il legale difende il proprio operato e chiede l’archiviazione dell’esposto

L’avvocato Francesco Petruzzi ha presentato una richiesta di archiviazione dell’esposto disciplinare riguardante il caso Monaldi. Nel documento, il legale difende le proprie azioni e respinge le accuse contestate. La richiesta è stata depositata presso le autorità competenti, che dovranno ora decidere sulla sua validità. Petruzzi ha ribadito di aver agito nel rispetto delle normative vigenti e senza violazioni di doveri professionali.

L’avvocato Francesco Petruzzi respinge le accuse contenute nell’esposto disciplinare sul caso Monaldi e ne chiede l’immediata archiviazione. L’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo (il bimbo tragicamente scomparso dopo un trapianto al Monaldi di Napoli), ha risposto con fermezza alla segnalazione disciplinare presentata nei suoi confronti. Attraverso una memoria formale, la difesa di Francesco Petruzzi ha chiesto l’immediata archiviazione del caso, definendo l’esposto del tutto inconsistente e privo di qualsiasi fondamento dal punto di vista deontologico. Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’avvocato Francesco Petruzzi ha respinto fermamente ogni accusa di violazione delle regole professionali forensi.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Francesco Petruzzi: il legale difende il proprio operato e chiede l’archiviazione dell’esposto Notizie correlate Morte Domenico Caliendo, presentato un esposto contro l’avvocato Petruzzi, legale della famigliaÈ stato presentato un esposto contro l'avvocato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia di Domenico Caliendo, bimbo morto dopo un trapianto di... Leggi anche: Bimbo con cuore “bruciato” a Napoli, legale famiglia Francesco Petruzzi: “La madre è rassegnata, il figlio non ce la farà” - VIDEO Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La morte di Domenico Caliendo, l'avvocato Petruzzi: Oggi al via percorso verso verità; Abbiamo prove che il cardiochirurgo accettò il rischio che Domenico Caliendo morisse; Legale famiglia Caliendo: Mai consegnati a gip e pm documenti essenziali; Morte piccolo Domenico, legale denuncia altri casi di organi 'ghiacciati'?. Legale Caliendo, nessuna violazione deontologica, esposto contro di me va archiviatoUna memoria difensiva con la quale si chiede l'archiviazione di un esposto presentato un mese fa da un collega del foro di Napoli è stata fatta pervenire dall'avvocato Francesco Petruzzi al Consiglio ... ansa.it Morte del piccolo Domenico, l’avvocato Petruzzi: Non rinunceremo alla costituzione di parte civileNon c’è apertura alla proposta di rinuncia alla costituzione di parte civile. La famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo un trapianto di cuore fallito, respinge la richiesta avanza ... internapoli.it A renderlo noto è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo - facebook.com facebook