Bimbo con cuore bruciato a Napoli legale famiglia Francesco Petruzzi | La madre è rassegnata il figlio non ce la farà - VIDEO

A Napoli, un bambino con danni al cuore causati da una condizione grave lotta per salvarsi. La madre, ormai rassegnata, ha ricevuto brutte notizie dagli specialisti: il suo figlio potrebbe non farcela. Il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, spiega che la madre si sente impotente di fronte a questa situazione difficile. Il bambino, di pochi anni, è ricoverato in ospedale e riceve cure intensive. La famiglia attende con ansia ogni aggiornamento dei medici. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella città.

"La mamma è rassegnata all'idea che il figlio non ce la farà. Glielo hanno detto gli esperti", ha detto Francesco Petruzzi, il legale della mamma del bimbo. "Ha appreso la non operabilità da questo team di medici che sono i maggiori esperti di tutta Italia, non abbiamo motivo di contraddirli".

Domenico, un bambino con il cuore bruciato, non potrà ricevere il trapianto richiesto a causa di una diagnosi negativa.

Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli, annuncia che la madre ha accettato l'ipotesi di un fallimento del trapianto, dopo aver ascoltato i medici.

Convocata d'urgenza la madre del piccolo ricoverato al Monaldi. Il legale: C'è un cuore compatibile, in serata la decisione.

Brutte notizie dall'ospedale Monaldi di Napoli, il Comitato degli esperti ha dato parere negativo al nuovo trapianto per il bimbo col cuore bruciato.