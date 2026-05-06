Francesco Bruni premiato ai Prisma Awards a Roma

A Roma si è svolta la cerimonia di consegna dei Prisma Awards, durante la quale è stato assegnato il riconoscimento “Il Cinema che Fa Bene” allo sceneggiatore Francesco Bruni. Il premio è stato assegnato per il suo lavoro nel film intitolato Cinque Secondi. La premiazione si è tenuta in una location della capitale, davanti a un pubblico di professionisti del settore cinematografico.

Cosa: Consegna del premio “Il Cinema che Fa Bene” allo sceneggiatore Francesco Bruni per il film Cinque Secondi. Dove e Quando: Sala MediCinema del Policlinico Gemelli, Roma, 5 maggio 2026. Perché: Per celebrare l’eccellenza cinematografica capace di trasmettere valori positivi e il potere curativo della cineterapia. Il panorama culturale e solidale di Roma si arricchisce di un evento dal profondo valore sociale, confermando l’importanza dell’arte nella nostra società contemporanea. Il cinema, da sempre insostituibile strumento di evasione, formazione e riflessione, dimostra ancora una volta la sua straordinaria capacità di incidere concretamente sul benessere delle persone e sulle dinamiche psicologiche.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Francesco Bruni premiato ai Prisma Awards a Roma Notizie correlate Rome Prisma Film Awards 2026: il cinema che trasforma la realtàCosa: Ottava edizione del festival internazionale di cinema indipendente Rome Prisma Film Awards. Leggi anche: Dall’Umbria a Vienna: videomaker perugino premiato agli Austrian Wedding Awards Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: A Cinque Secondi di Paolo Virzì il Premio Il Cinema che Fa bene, con un riconoscimento allo sceneggiatore Francesco Bruni; IL CINEMA CHE FA BENE - Ospiti Francesco Bruni e Matteo Garrone; Campionato Italiano Moto d’Acqua 2026, a Otranto il Gran Premio di Puglia; SPELLO | Festival del Cinema, edizione record: premi e protagonisti del 2026. Francesco, Luigino Bruni: «Guardò il capitalismo da sotto il tavolo dei ricchi»Con l'economista che dirige il comitato scientifico di The Economy of Francesco abbiamo ripercorso la genesi e il lavoro di questa fondazione che il pontefice volle per studiare un'economia più ... vita.it Il film "Cosa sarà"(2020), diretto da Francesco Bruni con #KimRossiStuart, è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 24 ottobre 2020.Dopo soli due giorni furono chiusi i cinema...Rivederlo proiettato al #PalazzodelleEsposizioni di Rom - facebook.com facebook