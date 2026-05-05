Si terrà a Roma dal 5 al 9 maggio 2026 l’ottava edizione del Rome Prisma Film Awards, un festival internazionale dedicato al cinema indipendente. Le proiezioni si svolgeranno in varie location della città, tra cui il Cinema Farnese e il Policlinico Gemelli. L’evento riunisce registi, produttori e appassionati provenienti da diversi paesi, portando sul grande schermo film provenienti da tutto il mondo.

Cosa: Ottava edizione del festival internazionale di cinema indipendente Rome Prisma Film Awards.. Dove e Quando: Roma, dal 5 al 9 maggio 2026, in diverse location tra cui il Cinema Farnese e il Policlinico Gemelli.. Perché: Un palcoscenico che unisce grandi maestri come Matteo Garrone a nuove voci internazionali, esplorando il cinema come strumento di benessere e impegno sociale.. Il cinema non è soltanto una sequenza di immagini proiettate su uno schermo, ma un potente catalizzatore di cambiamento sociale e un veicolo di guarigione. Con questa consapevolezza tornano i Rome Prisma Film Awards, giunti nel 2026 alla loro ottava edizione. Dal 5 al 9 maggio, la Capitale si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dove il grande schermo incontra le istituzioni, il mondo della sanità e le nuove generazioni di autori.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Rome Prisma Film Awards 2026: il cinema che trasforma la realtà

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