Francesca Mannocchi e Rodrigo d' Erasmo portano all' Alighieri Crescere la guerra | in scena le storie di chi vive nei conflitti

Lunedì 11 maggio, alle ore 21, al teatro Alighieri, il Festival delle Culture e Ravenna Teatro ospitano “Crescere, la guerra”, un progetto della giornalista e reporter di guerra Francesca Mannocchi con il musicista e compositore Rodrigo d’Erasmo, che tra voci e testimonianze reali raccolte in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo di scena con “Crescere, la guerra”Credits: Ilaria Magliocchetti LombiROMA – Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo sono di scena con “Crescere, la guerra” nei teatri italiani.

"Crescere la guerra" di Francesco Mannocchi e Rodrigo D'Erasmo in scena a BitrittoDopo il debutto nel 2025, “Crescere, la guerra” torna nei teatri nel 2026 e riparte in tour.

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«Storie di dolore universale». Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo stasera a La Fenice con Crescere, la guerraArrivano alla Fenice di Senigallia Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo per raccontare (a partire dalle ore 19 di questa sera) Crescere, la guerra, un viaggio teatrale tra le guerre di ieri e di ... corriereadriatico.it

11 maggio, ore 21:00 – Teatro Alighieri "Crescere, la guerra" di e con Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo. #festivaldellecultureravenna - facebook.com facebook

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