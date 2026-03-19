Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo sono impegnati in una rappresentazione teatrale intitolata “Crescere, la guerra” che si svolge nei teatri italiani. La performance coinvolge gli artisti in un allestimento che affronta temi legati alla guerra e alla crescita, attirando l’attenzione del pubblico. La loro presenza è annunciata con entusiasmo, offrendo un’occasione di riflessione attraverso il teatro.

Credits: Ilaria Magliocchetti Lombi ROMA – Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo sono di scena con “Crescere, la guerra” nei teatri italiani. Un progetto capace di parlare in modo diretto e necessario al presente, portando sulla scena ciò che spesso resta ai margini del dibattito pubblico: le ferite della guerra, le trasformazioni del corpo e dello sguardo, la responsabilità di raccontare. Lo spettacolo — un’intensa tessitura di parola, musica e testimonianza — continua il suo viaggio per raccontare cosa significhi crescere in un mondo attraversato dai conflitti, restituendo al pubblico una narrazione che intreccia esperienza personale, attualità e riflessione collettiva. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo di scena con “Crescere, la guerra”

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