Crescere la guerra di Francesco Mannocchi e Rodrigo D' Erasmo in scena a Bitritto

A Bitritto è andato in scena “Crescere, la guerra”, uno spettacolo scritto e interpretato dalla giornalista Francesca Mannocchi e dal musicista Rodrigo D’Erasmo. Dopo il debutto nel 2025, il progetto è tornato sui palcoscenici nel 2026 e sta portando in tour le sue rappresentazioni. Lo spettacolo affronta tematiche legate ai conflitti e alle esperienze di guerra attraverso una combinazione di narrazione e musica.

Dopo il debutto nel 2025, “Crescere, la guerra” torna nei teatri nel 2026 e riparte in tour. Lo spettacolo è ideato e portato in scena dalla giornalista e inviata di guerra Francesca Mannocchi e dal musicista e compositore Rodrigo D’Erasmo. Due linguaggi diversi si incontrano per stare dentro una.🔗 Leggi su Baritoday.it

Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo di scena con “Crescere, la guerra”Credits: Ilaria Magliocchetti LombiROMA – Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo sono di scena con “Crescere, la guerra” nei teatri italiani.

Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo al Teatro Chiesa con lo spettacolo “Crescere, la guerra”Dopo il debutto del 2025, lo spettacolo “Crescere, la guerra” di Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo torna nei teatri di tutta Italia.