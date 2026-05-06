Francavilla al mare celebra il Cenacolo michettiano | un convegno al MuMi sul connubio delle arti

Venerdì 8 maggio il museo Michetti di Francavilla al Mare ospiterà un convegno dedicato al Cenacolo michettiano e alle relazioni tra le diverse forme artistiche. L'evento si inserisce in un programma di approfondimento culturale e si svolgerà presso la struttura museale, coinvolgendo esperti e studiosi del settore. La giornata prevede interventi e discussioni focalizzate sul patrimonio artistico locale e sul suo rapporto con le arti visive e le tecniche creative.

Venerdì 8 maggio, al museo Michetti (MuMi) di Francavilla al Mare, si terrà il convegno intitolato "Il Cenacolo michettiano di Francavilla e il connubio delle arti".L'evento, dedicato all'approfondimento della storica cerchia di intellettuali e artisti che gravitano attorno alla figura di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Lavori di installazione delle valvole, interruzione idrica a Francavilla al Mare: le zone interessateL'Aca comunica che i rubinetti resteranno a secco dalle ore 9 alle ore 13 di lunedì 23 febbraio, salvo complicazioni, in contrada Pretaro e via San... Una nuova scuola di lingua albanese a Francavilla al Mare dedicata ai bambini residenti sul territorioUn ponte tra cultura, identità e integrazione la una nuova scuola di lingua albanese inaugurata a Francvailla al Mare. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Francavilla celebra Santa Liberata, folla alla tradizionale processione; Francavilla al mare celebra il Cenacolo michettiano: un convegno al MuMi sul connubio delle arti; Tra mare e vigne, a Salsedine sulla spiaggia di Francavilla una serata con i vini di Pasetti; Eventi Abruzzo Maggio 2026: i principali appuntamenti del mese. Francavilla celebra il Cenacolo michettiano: un convegno al MuMi sul connubio delle artiVenerdì al Museo Michetti (MuMi) di Francavilla al Mare si terrà l'importante convegno intitolato Il Cenacolo michettiano di Francavilla e il connubio delle arti. L'evento, dedicato all'approfondime ... rete8.it Francavilla al mare, un uomo aggredito dal suo pitbullUn uomo è stato aggredito dal pitbull di sua proprietà a Francavilla al Mare. E' stato ferito alla testa. L'aggressione è avvenuta intorno alle19 a Francavilla al Mare, sulla spiaggia in zona Lido ... rainews.it Comune di Francavilla Fontana è su Consiglicloud! Potrai seguire la diretta streaming su Facebook o su https://francavillafontana.consiglicloud.it o guardarlo comodamente al termine dei lavori dalla sezione Archivio - facebook.com facebook