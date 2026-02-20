Lavori di installazione delle valvole interruzione idrica a Francavilla al Mare | le zone interessate

A causa dei lavori di installazione delle nuove valvole, lunedì 23 febbraio si interromperà l’erogazione dell’acqua a Francavilla al Mare. La città resterà senza acqua in alcune zone, tra cui il quartiere centro e la zona residenziale di Santa Filomena. La società che gestisce il servizio ha annunciato che l’interruzione durerà alcune ore, dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio. I residenti sono invitati a prepararsi in anticipo e a conservare scorte d’acqua.

L'Aca comunica che i rubinetti resteranno a secco dalle ore 9 alle ore 13 di lunedì 23 febbraio, salvo complicazioni, in contrada Pretaro e via San Paolo Interruzione idrica in programma nel territorio comunale di Francavilla al Mare nella giornata di lunedì 23 febbraio.