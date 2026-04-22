A Prato, in occasione della Giornata mondiale del libro, si terranno diversi eventi presso la biblioteca Lazzerini. La giornata prenderà il via alle 17 nella sala ragazzi con l’attività intitolata “Che storia in biblioteca!”, rivolta a un pubblico che va dai quattro ai novantanove anni. Tra le iniziative, saranno proposti percorsi dedicati alle opere di Italo Calvino e incontri con autori come Benni, accompagnati da musica e letture.

Anche Prato domani festeggia la Giornata mondiale del libro, con tanti appuntamenti in Lazzerini. La festa inizierà alle alle 17 in sala ragazzi con Che storia in biblioteca!: un’esperienza pensata per tutti, dai 4 ai 99 anni. I partecipanti saranno guidati in un percorso creativo: esploreranno il giardino di libri, impareranno a cogliere la bellezza delle illustrazioni e ad annaffiare la propria fantasia, per poi condividere le scoperte fatte tra le pagine (è possibile partecipare in qualsiasi momento dalle 17 alle 19). Per gli amanti dei grandi classici, alle 18 in sala conferenze Alessandro Gianetti presenterà In Italia con Italo Calvino (Giulio Perrone Editore), un volume scritto a quattro mani con Marino Magliani, un "pellegrinaggio affettivo" attraverso i luoghi e le opere dello scrittore ligure.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa della lettura in Lazzerini. Lungo i sentieri di Italo Calvino. E Benni, fra musica e parole

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