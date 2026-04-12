Oltre l’aula la rivoluzione della didattica cooperativa | verso un modello integrato di innovazione inclusione e ricerca nella scuola pensata dal Aurora Fumo

Negli ultimi anni si nota come la ricerca scientifica venga sempre meno integrata nelle attività scolastiche, lasciando spazio a nuovi approcci didattici. Un modello di insegnamento che promuove la cooperazione tra studenti sta guadagnando terreno, puntando su innovazione e inclusione. Questa trasformazione coinvolge diverse scuole e si sta sviluppando anche grazie a proposte di rinnovamento educativo che vanno oltre le aule tradizionali.

Nel panorama educativo contemporaneo si assiste, con crescente evidenza, a una progressiva marginalizzazione della ricerca scientifica all’interno delle istituzioni scolastiche. La scuola, pur essendo per sua natura un ambiente privilegiato di osservazione, sperimentazione e produzione di conoscenza, viene troppo spesso ridotta a luogo di mera trasmissione di contenuti, appiattita su logiche burocratiche e organizzative che ne impoveriscono la funzione epistemologica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Settimana dello Studente al “Dalla Chiesa”: un modello avanzato di scuola partecipata tra regole, responsabilità e innovazione didatticaIn un contesto educativo segnato da profondi cambiamenti culturali, sociali e comunicativi, la scuola italiana si trova oggi a dover ripensare... Un nuovo modello integrato per l’inclusione scolastica. Collaborazione con le famiglieUn nuovo modello per l’inclusione scolastica, con l’obiettivo dichiarato di superare interventi frammentati e costruire un sistema stabile, integrato...