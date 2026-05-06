Fox Sports ha annunciato di essere alla ricerca di una persona disposta a seguire tutte le 104 partite dei Mondiali. Chi verrà scelto riceverà 50.000 dollari come ricompensa. L'idea è di trovare qualcuno disposto a guardare ogni match, senza specificare altri dettagli sulle modalità di partecipazione. La proposta è stata comunicata attraverso un annuncio pubblico senza ulteriori commenti ufficiali.

Fox Sports ha annunciato di cercare una persona disposta a guardare tutte e 104 le partite dei Mondiali. La paga? 50mila dollari. “Abbiamo il lavoro dei vostri sogni”, si legge nella descrizione del video che Fox Sports, Fox One e Indeed, il sito per trovare lavoro tra i più noti al mondo, hanno pubblicato martedì mattina per annunciare l’apertura delle candidature. Una ricerca a livello nazionale per ricoprire la posizione di “Capo osservatore dei Mondiali di calcio di FOX One, assunto tramite Indeed”. Il lavoro, che prevede appunto un compenso di 50mila dollari, consiste nel guardare tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA maschile...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fox Sports offre 50mila dollari per guardare tutte le partite dei Mondiali a Times Square: le condizioni per candidarsi

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