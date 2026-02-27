DAZN trasmetterà tutte le partite dei Mondiali 2026 accordo raggiunto con la FIFA

DAZN trasmetterà tutte le 104 partite dei Mondiali 2026, dopo aver stipulato un accordo con la FIFA. La Rai trasmetterà invece 35 partite in chiaro, mentre le altre saranno visibili esclusivamente sulla piattaforma digitale. L’accordo tra DAZN e FIFA riguarda la copertura completa dell’evento, che si svolgerà in Nord America. La distribuzione delle partite è stata così suddivisa tra le due emittenti.

