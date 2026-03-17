programma tv completo dei quarti di finale della fa cup live streaming online dove guardare le partite degli ottavi di finale 2025 26 su bbc tnt sports e hbo max

Sono state annunciate le partite dei quarti di finale della FA Cup 202526, con otto squadre che si sfideranno allo stadio di Wembley. Il programma completo delle partite sarà trasmesso in diretta streaming online su BBC, TNT Sports e HBO Max. Le selezioni per la copertura televisiva sono state già effettuate, mentre le partite si svolgeranno nelle prossime settimane.

2026-03-17 11:17:00 Ecco quanto riportato poco fa: Le selezioni per la trasmissione televisiva sono state effettuate per i quarti di finale della FA Cup, con otto squadre che hanno vinto la trasferta allo stadio di Wembley nella competizione 202526. Tutti gli incontri vengono trasmessi in diretta, incluso l’incontro tra le due squadre dominanti in Premier League nelle ultime otto stagioni, Manchester City e Liverpool. I languenti della League One Port Vale stanno prendendo di mira il loro ultimo sconvolgimento con una trasferta al Chelsea e il club del campionato Southampton ospita la capolista Arsenal. 101GreatGoals.com offre il programma televisivo completo dei quarti di finale della FA Cup 202526, incluso come trasmettere in streaming ogni partita e gli orari del calcio d’inizio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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