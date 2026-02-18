Meloni ha davvero chiesto le dimissioni di Santanchè? Lo screenshot del post X è fake

Circola lo screenshot di un post X attribuito a Giorgia Meloni, nel quale inviterebbe pubblicamente Daniela Santanchè, attuale ministro del Turismo, a dimettersi a seguito di indagini « per bancarotta fraudolenta e un rinvio a giudizio per truffa aggravata dai danni dell’Inps». Il post risulta datato 11 febbraio 2026, ma non c’è alcuna traccia di tale intervento né sulla piattaforma né nei media nazionali. Per chi ha fretta. Non esiste alcun post di Giorgia Meloni dell’11 febbraio 2026 con quel testo.. Lo screenshot riprende e modifica un post reale del 20 giugno 2013 dove non viene citata Daniela Santanchè.🔗 Leggi su Open.online

Schlein a Meloni: dimissioni SantanchèSchlein chiede le dimissioni di Santanchè dopo che è emersa una nuova indagine a suo carico.

Governo: Bonelli, 'Santanchè di nuovo indagata, Meloni ora chiederà dimissioni?'Il governo si prepara a una nuova polemica.

Il governo Meloni ha davvero fallito sul tema della sicurezza: anziani, ragazzi, cittadini oggi non sempre si sentono liberi di camminare o andare in stazione per prendere un treno senza paura. Decreti e pene aumentate non sono serviti a nulla e le persone no facebook