Una nuova catena di fake news si diffonde sui social network, coinvolgendo un’immagine in cui si vede il presidente del Consiglio insieme a un eurodeputato. A corredo della foto, circolano dichiarazioni fuorvianti e teorie senza fondamento, tra cui quella che attribuisce un rapporto familiare tra i due. Le immagini vengono condivise ripetutamente, contribuendo a creare confusione e a diffondere notizie false tra gli utenti online.

Una moltiplicazione di fake news e foto-patacche sulle piattaforme social e sul web: è questo un effetto collaterale prodotto dalla diffusione dell’ennesimo servizio giornalistico, divulgato attraverso la collaborazione di più mass media, che periodicamente propone ai cittadini italiani la storia privata e familiare della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, concentrandosi sulla figura del padre che lei non ha più visto né sentito dall’età della fanciulezza. Un film già visto che scatena gli specialisti dello “shitstorm”. Servizi che insinuano dubbi sulla storia di Meloni e la verità da sempre raccontata e che puntano tutta l’attenzione sui precedenti penali di questo uomo defunto oltretutto da anni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La foto di Meloni con l’eurodeputato Squarta scatena l’ultimo indegno fake: “Quello è il padre”

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