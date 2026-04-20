Un soldato dell’IDF è stato ripreso mentre danneggiava una statua religiosa cristiana nel sud del Libano, provocando una forte reazione. L’esercito israeliano ha espresso rammarico per l’accaduto e annunciato che prenderà provvedimenti contro i responsabili. L’incidente ha suscitato reazioni da parte di diverse autorità, che hanno condannato l’atto come grave e inaccettabile. Israele ha anche presentato ufficiali scuse per l’episodio.

“Il danneggiamento di un simbolo religioso cristiano da parte di un soldato dell’ Idf nel sud del Libano è un atto grave e vergognoso. Mi congratulo con l’Idf per la loro dichiarazione, per aver condannato l’accaduto e per aver avviato un’indagine. Ci scusiamo per questo incidente e con ogni cristiano che si è sentito ferito”. Il ministro degli Esteri di Israele Gideon Sàar ha ufficializzato così su X le scuse del Paese per l’immagine di un soldato di Tel Aviv che profana una statua di Gesù Cristo. Le forze di difesa israeliane hanno fatto sapere di aver verificato che la foto, diventata virale su internet, è vera. “Sono fiducioso che verranno presi i necessari provvedimenti severi contro chiunque abbia compiuto questo vile gesto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Foto di un soldato Idf che profana una statua di Gesù, Israele si scusa. L’esercito: “Prenderemo provvedimenti contro i responsabili”

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