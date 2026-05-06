Fossacesia funziona da sola chi la governa vive di rendita | Impegno Comune attacca l' amministrazione

Durante il lungo weekend di inizio maggio, Fossacesia ha registrato un afflusso di visitatori che ha suscitato reazioni politiche. Il gruppo consiliare Impegno Comune ha criticato l’attuale amministrazione, accusandola di gestire il paese in modo inefficace. Secondo quanto dichiarato, la gestione locale sarebbe autonoma e senza reale guida, lasciando intendere che alcuni amministratori vivano di rendita. La polemica politica si è accesa nel contesto delle recenti manifestazioni di afflusso turistico.

Il pienone del lungo weekend di inizio maggio a Fossacesia accende la polemica politica. Il gruppo consiliare Impegno Comune attacca, infatti, l'amministrazione del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, la cui gestione viene considerata “non all'altezza”.“Le nostre risorse sono sotto gli occhi di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Impegno Comune: “Traversa via Oriente, i residenti aspettano da anni un collegamento pedonale con Fossacesia-centro”Il gruppo consiliare di minoranza incalza l'amministrazione comunale su un problema che attanaglia da anni le cento famiglie residenti nel quartiere... Fossacesia, Impegno Comune incalza la maggioranza su zone rurali e frazioniIl gruppo consiliare di minoranza chiede di conoscere le azioni previste a favore di zone "da anni penalizzate rispetto al centro abitato e ancora...