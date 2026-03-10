Impegno Comune | Traversa via Oriente i residenti aspettano da anni un collegamento pedonale con Fossacesia-centro

Il gruppo consiliare Impegno Comune ha nuovamente chiesto all’amministrazione comunale di Fossacesia di intervenire sulla Traversina di via Oriente, dove i residenti aspettano da anni un collegamento pedonale con il centro cittadino attraverso via Sangro o via Lanciano. La richiesta riguarda principalmente le famiglie del rione che desiderano un’uscita sicura e agevole per raggiungere il centro.

Il gruppo consiliare di minoranza incalza l'amministrazione comunale su un problema che attanaglia da anni le cento famiglie residenti nel quartiere “Nel 2019 fu annunciato un collegamento pedonale su via Sangro, tuttavia, ad oggi, quell’impegno è rimasto solo una promessa – sottolinea l'opposizione - nessuna azione concreta è stata realmente messa in atto. Per questo motivo, come gruppo di minoranza, abbiamo trasmesso, nero su bianco, una proposta concreta alla maggioranza per affrontare e risolvere il problema ed invitiamo chi ha responsabilità amministrative ad aprire al più presto un tavolo di concertazione, al fine di valutare la nostra o altre soluzioni condivise nell’interesse della comunità”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

