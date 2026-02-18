Fossacesia Impegno Comune incalza la maggioranza su zone rurali e frazioni

Il gruppo Impegno Comune di Fossacesia ha scritto all’amministrazione comunale per chiedere quali passi si stanno facendo per aiutare le zone rurali e le frazioni. La richiesta arriva dopo anni in cui queste aree hanno ricevuto meno servizi rispetto al centro abitato. La nota, inviata all’inizio di febbraio, punta a conoscere i progetti concreti in programma per migliorare strade, servizi e infrastrutture in queste zone. La discussione si concentra sulla necessità di interventi immediati per le frazioni più trascurate.

Il gruppo consiliare di minoranza chiede di conoscere le azioni previste a favore di zone "da anni penalizzate rispetto al centro abitato e ancora non servite da rete del gas, fognaria e adeguata illuminazione" "Numerose aree attendono ancora di essere servite dalla rete del gas, dalla rete fognaria, e quella presente dovrebbe essere anche potenziata, e da un'adeguata illuminazione pubblica – sostengono i consiglieri di opposizione - Molte zone risultano infatti al buio da sempre, incluso il tratto della Ss 524 Fossacesia-Lanciano che ci unisce a Santa Maria Imbaro. Critiche anche le condizioni della viabilità rurale, con strade in forte degrado, tra cui l'ultimo tratto di via Fonte Antoni insieme a tante strade bianche percorse dai lavoratori agricoli".