Durante una recente seduta del Consiglio Comunale, è stata segnalata un'aggressione verbale tra alcuni consiglieri. La vicenda ha generato tensioni e ha sollevato dubbi sulla chiarezza degli eventi accaduti. La discussione si è conclusa con diverse dichiarazioni e richieste di chiarimenti, mentre le dinamiche precise rimangono ancora poco definite. La situazione ha attirato l’attenzione di alcuni esponenti politici e cittadini interessati.

?È doveroso premettere che la violenza verbale, specialmente se condita da auguri così atroci, non ha cittadinanza nel dibattito civile. Se quanto descritto fosse accaduto esattamente in questi termini, la condanna non potrebbe che essere unanime. Tuttavia, la gestione mediatica e temporale di questa vicenda solleva interrogativi legittimi che meritano una risposta per amore della verità.? Com'è possibile che un'aggressione di tale gravità, avvenuta durante la massima assise cittadina, non sia stata rilevata da nessuno dei presenti (maggioranza, opposizione, stampa o pubblico) nel momento stesso in cui accadeva? Un Consiglio Comunale è un luogo pubblico, il fatto che nessuno abbia denunciato il fatto seduta stante appare quantomeno singolare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forza Manfredonia: “Aggressione verbale in Consiglio, troppe ombre sulla dinamica”

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