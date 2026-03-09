Troppe ombre e poche luci Manca il guizzo che sorprende

Nella partita, D’Alterio ha evitato responsabilità sul gol di Ghirardello e ha parato un tiro di Minta che si era stampato sul palo. Donati, invece, ha ottenuto un voto di 5, senza interventi decisivi o errori evidenti. La gara si è caratterizzata per alcune occasioni sfumate e poche azioni che abbiano lasciato il segno, senza momenti di particolare sorpresa.

D'ALTERIO 6: non ha responsabilità sul gol di Ghirardello mentre il palo lo salva sulla conclusione di Minta DONATI 5.5: domenica negativa, al di sotto delle proprie potenzialità KURTI 6: il marcatore centrale è confermato titolare dopo la bella prova contro l'Arezzo. Meno esplosivo ma sufficiente (dal 25' st TRIPI 6: senza sbavature) PAGLIARI 6: conferma dal primo minuto pure per il difensore di Terni che si rende propositivo in avanti. KERRIGAN 5.5: non disdegna i tentativi di conclusione a rete ma stavolta la sua spinta non è adeguata MAJER 5.5: per lui due discrete conclusioni ma diversi errori e un'ammonizione (dal 16' st ORELLANA 5.5: non incide) MCJANNET 5.