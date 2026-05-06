Il Forum Comunicazione 2026 si è svolto a Milano, evidenziando che in un periodo caratterizzato da tensioni geopolitiche, crisi economiche e rapidi sviluppi tecnologici, il ruolo della comunicazione si sta modificando. Ora non si tratta solo di persuadere, ma di guidare con coerenza, assumersi responsabilità e mantenere credibilità. La discussione si è concentrata sull'importanza di un tono di voce che trasmetta affidabilità e trasparenza in un contesto complesso.

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - In un contesto attraversato da instabilità geopolitica, crisi economiche, polarizzazione sociale e accelerazione tecnologica, la comunicazione cambia funzione: non basta più persuadere, serve orientare, assumersi responsabilità e dimostrare coerenza. È una delle principali riflessioni emerse nel corso del Forum Comunicazione 2026, realizzato in collaborazione con Assolombarda e ospitato presso Palazzo Giò Ponti in Milano. Ad aprire i lavori sono stati Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, Valentina Garavaglia, Rettrice dell'università Iulm ed Elena Pedrazzini, vicepresidente Gruppo Media, comunicazione e spettacolo e presidente sezione Servizi per la comunicazione d'impresa di Assolombarda.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Forum Comunicazione 2026: il 'tone of voice' è 'credibilità'

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