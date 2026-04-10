Il 14 aprile si svolgerà presso la sede di Assolombarda il Forum IT & Intelligence 2026, evento nazionale che riunisce professionisti e aziende impegnati nel settore tecnologico e digitale. Questa edizione sarà dedicata al tema della “Augmented Voice”, con focus sulle innovazioni legate all’uso avanzato della voce e alle nuove applicazioni in ambito digitale. L'iniziativa si inserisce nel calendario degli appuntamenti più rilevanti nel panorama dell’innovazione tecnologica in Italia.

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Il 14 aprile, presso la sede di Assolombarda, prende il via il Forum IT & Intelligence 2026, l'appuntamento nazionale dedicato ai protagonisti dell'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale. Giunto alla sua quinta edizione, l'evento riunisce CIO, CTO, CISO, manager e professionisti dell'ecosistema IT per un confronto sui principali trend che stanno ridefinendo processi, modelli organizzativi e strategie aziendali. Il tema centrale dell'edizione 2026 è “Augmented Voice”, la voce aumentata che nasce dall'incontro tra intelligenza umana e artificiale. Un concetto che... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Forum IT & Intelligence 2026, il 14 aprile in Assolombarda edizione dedicata alla “Augmented Voice”

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Premio Autori 2026: edizione speciale dedicata ad Angelo Longoni alla Casa del Cinema di RomaUn omaggio alla drammaturgia italiana contemporanea e a una generazione di autori che ha segnato teatro e cinema.