Torna Forum comunicazione tema 2026 il ‘tone of voice’ delle organizzazioni

Torna presso Assolombarda il Forum comunicazione, ora alla sua XIX edizione, con un focus sul ‘tone of voice’ delle organizzazioni nel 2026. L'evento si svolge annualmente e riunisce professionisti del settore per discutere le tendenze e le strategie di comunicazione. Quest'anno il tema centrale riguarda come le aziende si esprimono e si presentano pubblicamente nel prossimo futuro. La manifestazione si svolge in un contesto di incontri e interventi di esperti del settore.

(Adnkronos) – Torna ad Assolombarda il Forum comunicazione, giunto alla sua XIX edizione: l'evento di punta per la comunicazione d'impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione italiana – For human relations, che dal 2008 costituisce la piattaforma di contenuti e relazioni più estesa nel suo settore. Il tema scelto per questa edizione è 'Tone .🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Forum IT & Intelligence 2026, il 14 aprile in Assolombarda edizione dedicata alla “Augmented Voice” Arriva a Piacenza il Forum regionale Youz dedicato ai giovani, focus sul tema del lavoroI presenti saranno coinvolti, nella seconda parte della mattinata, in un workshop a cura di Agenzia Est e Art-Er. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Forum annuale sulla Sicurezza; Dispositivi medici. European Patient Forum: Revisione non riduca trasparenza e tutele; Stefano Masullo tra i protagonisti del Forum Comunicazione 2026 di Milano: doppio intervento su Brand Identity e Cultura Organizzativa; Duezerocinquezero: il forum nazionale sull’energia e sulla sostenibilità. Elisa torna per una doppietta al Forum per con le canzoni b-sides e un assaggio del nuovo album milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Torna il V Irpinia Trauma Forum Avellino | 9 Maggio 2026 Focus 2026: fratture dell’omero prossimale decisioni terapeutiche tra sintesi e protesi Dall’adulto attivo al paziente anziano, la gestione richiede valutazioni sempre più precise: qualità ossea, cuffia facebook