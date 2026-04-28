Torna Forum comunicazione tema 2026 il ‘tone of voice’ delle organizzazioni

Da periodicodaily.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna presso Assolombarda il Forum comunicazione, ora alla sua XIX edizione, con un focus sul ‘tone of voice’ delle organizzazioni nel 2026. L'evento si svolge annualmente e riunisce professionisti del settore per discutere le tendenze e le strategie di comunicazione. Quest'anno il tema centrale riguarda come le aziende si esprimono e si presentano pubblicamente nel prossimo futuro. La manifestazione si svolge in un contesto di incontri e interventi di esperti del settore.

(Adnkronos) – Torna ad Assolombarda il Forum comunicazione, giunto alla sua XIX edizione: l'evento di punta per la comunicazione d'impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione italiana – For human relations, che dal 2008 costituisce la piattaforma di contenuti e relazioni più estesa nel suo settore. Il tema scelto per questa edizione è 'Tone .🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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