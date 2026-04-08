Dopo trent’anni di incertezze, i giudici hanno emesso una sentenza definitiva sull’omicidio di Nada Cella, definendo l’imputato “omicida per caso”. La vicenda, durata diverse decadi, ha visto il proseguimento di indagini e processi, culminati con questa decisione. Lo scorso gennaio era stato fissato un nuovo procedimento, e ora la sentenza conclude un lungo percorso giudiziario.

Trenta anni di interrogativi e finalmente risposte. Dopo che lo scorso gennaio è stato fissato un primo punto fermo il giallo dell’omicidio di Nada Cella - con la condanna in primo grado a 24 ann i di reclusione dell’insegnante Anna Lucia Cecere - ora le motivazioni spiegano le ragioni della corte d’assise presieduta dal giudice Massimo Cusatti. Le nuove indagini erano ripartite grazie all’intuito e alla tenacia della criminologa Antonella Delfino Pesce, affiancata dalla legale Sabrina Franzone e sostegno delle parti civili - ovvero la mamma della vittima Silvana Smaniotto e la sorella Daniela. Gli spunti forniti erano stati poi accolti dalla pm Gabriella Dotto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Omicidio Nada Cella: per i giudici Cecere “omicida per caso”

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