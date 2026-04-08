Il tribunale di Genova ha condannato una donna per l’omicidio di trent’anni fa, definendo l’atto come un “delitto d’impeto” commesso con estrema crudeltà. Secondo la sentenza, le motivazioni alla base del gesto sono riconducibili a sentimenti di rancore, gelosia e invidia sociale. La condanna si basa sulle prove raccolte nel corso del processo, che hanno chiarito le dinamiche di un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

L’omicidio di Nada Cella è un “ delitto d’impeto ”, crudele e aggravato dai futili motivi, che per i giudici del tribunale di Genova tra le sue radici nel “rancore” e nella “gelosia”. Un rancore che Anna Lucia Cecere, “ragazza madre” con “ l’ossessione di sistemarsi ”, covava nei confronti del commercialista Marco Soracco, che l’aveva “ tagliata ” senza “nemmeno trovare il coraggio di dirglielo in faccia”. E che, quella mattina di trent’anni fa, si sarebbe riversato su Nada Cella, “segretaria graziosa” nei cui confronti provava invidia sociale, la cui unica colpa sarebbe stata quella di “ eseguire i dettami del suo datore di lavoro ”: impedire a quella donna l’accesso allo studio, “indotta” dal superiore “a placarla sulla porta ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nada Cella fu uccisa per rancore, gelosia e invidia sociale”: le motivazioni della condanna di Anna Lucia Cecere per il delitto di 30 anni fa

Delitto Nada Cella: i giudici, "Fu delitto d'impeto, Cecere accecata da gelosia e rancore"Fu un omicidio d’impeto, compiuto da una persona che poteva entrare nello studio senza difficoltà e con modalità compatibili con un rapporto diretto...

Leggi anche: Omicidio di Nada Cella, per i giudici Anna Lucia Cecere uccise "per rancore, gelosia e ambizione"

Argomenti più discussi: Sentenza Nada Cella: così un bottone ha portato alla condanna dell'assassina - CONFIDENTIAL #18; Risolto dopo 51 anni il caso della 17enne Laura Ann Aime: uccisa in Utah da Ted Bundy, la svolta grazie al Dna.

Delitto Cella, le motivazioni: Annalucia Cecere uccise Nada per invidia sociale, decisivi identikit e bottoni. E Soracco mentì temendo una gognaLa Corte d’assise spiega in oltre 200 pagine la condanna a 24 anni dell’ex insegnante: Non fu un delitto premeditato, ma per dolo d’impeto. L’assassina non ... ilsecoloxix.it

Omicidio Nada Cella, i giudici: Anna Lucia Cecere la uccise per invidia socialeLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Nada Cella, i giudici: 'Anna Lucia Cecere la uccise per invidia sociale' ... tg24.sky.it

Delitto Nada Cella: "Un odio abnorme e una furia irrefrenabile", le motivazioni della condanna a Cecere x.com

Dopo quasi tre decenni di silenzi, sospetti e indagini interrotte, la Corte d'Assise ha messo un punto fermo sull'omicidio di Nada Cella... - facebook.com facebook