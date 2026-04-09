Durante un intervento televisivo, un politico ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente del consiglio, evidenziando come abbia menzionato due volte l'ex presidente statunitense alla Camera, ma nessuna al Senato. La discussione si è concentrata sul distanziamento della leader di governo rispetto all’ex presidente statunitense e sulle differenze nelle sue dichiarazioni pubbliche. La conversazione ha suscitato attenzione sulla coerenza delle sue posizioni tra le varie sedi parlamentari.

"Ha preso abbastanza le distanze da Trump? L'ha citato due volte alla Camera, zero al Senato. Ultimamente lo cita pochissimo, Netanyahu mai citato": Tiziana Panella ha cominciato così la sua intervista a Nicola Fratoianni, suo ospite a Tagadà su La7, riferendosi all'informativa della premier Giorgia Meloni al Parlamento. E il leader di Sinistra Italiana ha colto la palla al balzo per andare all'attacco: "Con Netanyahu non ce la fa, Meloni non riesce mai a pronunciare questo nome tutto intero, ed è una cosa piuttosto inquietante visto che il criminale di guerra Benjamin Netanyahu bombarda il Libano in questo momento". Poi, continuando a. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tagadà, Nicola Fratoianni: "La parola che Meloni non riesce a dire"

Nicola Fratoianni farnetica su Meloni e governo: "Perché hanno convocato oggi il Cdm"Il video tutorial di Meloni? "Mi pare che sono un poco disperati, ormai non sanno più che pesci pigliare, passano dall'annuncio del pericolo...

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Fratoianni sospeso dalla Camera dei deputati: Puniti per aver fermato neofascisti, ma lo rifareiNicola Fratoianni rivendica in un video sui social la sospensione di cinque giorni decisa dalla Camera: Puniti per aver impedito l’ingresso di neofascisti e neonazisti nel Parlamento. La protesta ri ... repubblica.it

Fratoianni: Sospeso dal Parlamento per aver impedito conferenza stampa di fascisti, ma lo rifarei(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2026 Ciao a tutte e a tutti. Sono appena rientrato a casa e ho aperto il telefono, quello che ho in mano, e ho trovato la mail dell’Ufficio di Presidenza che mi comuni ... la7.it