Il Papa in Guinea Equatoriale | Superare le disuguaglianze e tutelare le ricchezze naturali

Il Papa ha visitato la Guinea Equatoriale, pronunciando un discorso in cui ha invitato il paese a superare le disuguaglianze e a tutelare le risorse naturali. Durante l'evento, ha sottolineato l’importanza di promuovere la libertà e la giustizia, rivolgendosi alla popolazione e alle autorità locali. La visita si inserisce in un quadro di impegno spirituale e sociale, con un focus sulla responsabilità di proteggere le risorse del territorio.

(LaPresse) Papa Leone XIV ha esortato la Guinea Equatoriale a lavorare per la libertà, la giustizia e a colmare il divario “tra i privilegiati e gli svantaggiati”, aprendo una giornata nel corso della quale ha attirato l’attenzione sulle vaste disuguaglianze di reddito e sulle violazioni dei diritti umani nel Paese dell’Africa centrale. Leone ha celebrato messa a Mongomo, una città orientale al confine con il Gabon che ha conosciuto un grande sviluppo dopo il boom petrolifero della Guinea Equatoriale negli anni ’90. “Il Creatore vi ha dotato di grandi ricchezze naturali – ha detto Papa Leone -. Vi esorto a collaborare affinché possano essere una benedizione per tutti.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Papa in Guinea Equatoriale: "Superare le disuguaglianze e tutelare le ricchezze naturali" Notizie correlate Guinea Equatoriale, il Paese attende Papa LeoneNella Guinea Equatoriale per conoscere il piccolo paese africano, ex colonia spagnola, a maggioranza cristiana e guidato dal suo presidente, al... Papa Leone XIV arriva in Guinea EquatorialePapa Leone XIV è arrivato in Guinea Equatoriale per l’ultima tappa del suo viaggio in Africa, dopo Algeria, Camerun e Angola. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Leone XIV in Guinea Equatoriale, un Paese che chiede consolazione; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: un Paese unico nel panorama africano; Il Papa in Guinea Equatoriale: 'Mondo ferito dalla prepotenza'; Papa in Guinea Equatoriale: l’attesa dei bambini di Malabo. Il Papa celebra la messa nella 'San Pietro' della Guinea Equatoriale, 'Nelle carceri condizioni preoccupanti'Leone XIV nella basilica di Mongomo, 'Le ricchezze naturali siano una benedizione per tutti. C'è fame di futuro e di speranza' (ANSA) ... ansa.it Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: Le ricchezze naturali siano di tuttiLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV, secondo giorno in Guinea Equatoriale. Oggi visita al carcere di Bata ... tg24.sky.it Nell’omelia della Messa, presieduta nella cattedrale dell’Immacolata Concezione di #Mongomo, in Guinea Equatoriale, #PapaLeoneXIV invita “tutti i battezzati” ad impegnarsi per superare le “disuguaglianze tra privilegiati e svantaggiati”, in un Paese benedet - facebook.com facebook #PapaLeone XIV ha esortato la #Guinea Equatoriale a mettersi "al servizio della legge e della giustizia", nel primo giorno della sua visita in questo Paese autoritario, uno degli Stati più chiusi dell' #Africa e regolarmente accusato di violazioni dei diritti umani x.com