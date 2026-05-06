Sky Sport ha annunciato di aver rinnovato i diritti televisivi della Formula Uno fino al 2032, assicurandosi la trasmissione di tutte le gare. La decisione arriva in un momento in cui i piloti emergenti, come Kimi Antonelli, stanno attirando l’attenzione, e la Ferrari continua a essere protagonista nelle competizioni. La piattaforma manterrà così la copertura completa del campionato, garantendo agli appassionati la visione delle corse per i prossimi dieci anni.

La scalata mondiale di Kimi Antonelli e l’eterna rincorsa della Ferrari, ma non solo. La Formula Uno è un prodotto che tira e Sky Sport ha anticipato le mosse per blindare i diritti di trasmissione del Circus fino al 2032. L’annuncio è stato dato in contemporanea con l’ufficializzazione del prolungamento della partnership tra Sky e Formula Uno anche nel Regno Unito e in Irlanda. L’accordo italiano è valido fino al 2032 e si estende anche a Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy. Un colpo importante ora che si apre la stagione di Kimi Antonelli che, dopo un anno di rodaggio in sella alla Mercedes, corre già per la conquista di un titolo Mondiale che sarebbe storico per il motorsport italiano.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Formula Uno, Sky blinda i diritti tv fino al 2032 per seguire Antonelli e la Ferrari

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