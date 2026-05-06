Formula 1 Sky rinnova l’accordo | diritti esclusivi in Italia fino al 2032

Sky ha annunciato il rinnovo dell’accordo con la Formula 1, mantenendo i diritti esclusivi in Italia fino al 2032. La collaborazione, avviata diversi anni fa, si estende anche alle competizioni di Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy. La partnership continuerà anche nel Regno Unito e in Irlanda, con un impegno pluriennale che copre il prossimo decennio.

Estesa la partnership pluriennale tra Sky e Formula 1: confermate anche Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy Sky e Formula 1 hanno annunciato il rinnovo pluriennale della loro partnership, confermando la collaborazione per il prossimo decennio in Italia, Regno Unito e Irlanda. Per il mercato italiano, Sky manterrà i diritti esclusivi della Formula 1 fino al 2032, garantendo la trasmissione di tutti i weekend di gara su Sky Sport e in streaming su NOW. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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