Formazioni ufficiali Bayern Monaco PSG le scelte di Kompany e Luis Enrique per il match di Champions League

Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco e PSG sono state rese note per la semifinale di Champions League, con le scelte di Kompany e Luis Enrique che determinano le rispettive squadre. La partita rappresenta un momento cruciale della competizione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo con le proprie formazioni. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, considerata come una possibile anticipazione della finale.

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