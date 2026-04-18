Reggiana se ne va il vicepresidente Cattani Dimissioni via pec dovute a ’motivi personali’

Vittorio Cattani si è dimesso dal ruolo di vicepresidente e direttore generale della Reggiana, comunicando tramite posta elettronica certificata. La decisione, motivata da ragioni personali, è stata annunciata nelle ultime ore. Cattani, considerato un uomo di fiducia del presidente, aveva ricoperto entrambe le cariche fino a poco tempo fa, lasciando il club senza ulteriori dettagli pubblici sul motivo della decisione.

Vittorio Cattani ha rassegnato le dimissioni. L’uomo di fiducia di Romano Amadei che fino a poche ore fa ricopriva l’incarico di vice presidente e direttore generale della Reggiana ha scelto di dire addio al club. Il dirigente lo ha comunicato ufficialmente nella mattinata di giovedì, inviando una Pec ai soci in cui specificava di non poter più proseguire il proprio mandato a causa di alcuni problemi di natura personale. Seppure la sua figura fosse discussa da tempo e al centro di ben note incomprensioni con il presidente Carmelo Salerno, si tratta di un piccolo-grande terremoto anche perché arriva a pochi giorni da una delicatissima sfida salvezza con il Padova.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, se ne va il vicepresidente Cattani. Dimissioni via pec dovute a ’motivi personali’ Notizie correlate “Se ne va”. Terremoto in Rai, dimissioni dopo l’ultimo caso scoppiato e le polemicheLa Rai attraversa da mesi una fase delicata, stretta tra la sfida di raccontare al meglio i grandi eventi internazionali e le tensioni interne che... Leggi anche: Dimissioni Nasti, la sindaca: "Cambio fisiologico, non posso entrare in motivi personali e familiari"