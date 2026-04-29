Premio Marietta 2026 aperto il bando nell' anno del 30esimo anniversario della Festa Artusiana

È stato aperto il bando per il Premio Marietta 2026, in occasione del trentennale della Festa Artusiana. La manifestazione si svolgerà a Forlimpopoli dal 27 giugno al 5 luglio 2026. La festa, che si tiene ogni anno, celebra la cultura gastronomica locale e coinvolge numerosi eventi e partecipanti. La data di apertura del bando segna un passo importante nell'organizzazione della prossima edizione.

Continua l'avvicinamento alla trentesima edizione della Festa Artusiana, in programma a Forlimpopoli dal 27 giugno al 5 luglio prossimi. Una delle iniziative più attese e storiche, collegate alla manifestazione, è il Premio Marietta, il cui bando è stato pubblicato in questi giorni dal Comune di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Bucchianico, aperto il bando per Castellana e Damigelle 2026 della Festa dei BanderesiLa Pro Loco San Camillo De Lellis annuncia l’apertura ufficiale del bando per la selezione della Castellana e delle Damigelle in occasione della... Premio Luigi Malerba 2026: aperto il bando per la nuova edizioneÈ aperto il bando per l’edizione 2026 del Premio Malerba, dedicato alla narrativa.