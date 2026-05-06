Forlì piano idrogeologico | 500 ettari per gestire le piene

A Forlì, un piano idrogeologico prevede interventi su 500 ettari di territorio per la gestione delle piene e la prevenzione degli allagamenti. La decisione riguarda anche la regolamentazione della servitù di alluvione sui terreni privati. Si ribadisce come anche pochi centimetri di acqua possano mettere a rischio gli argini e causare esondazioni. Le misure sono state annunciate dalle autorità locali per ridurre i rischi legati alle piene improvvise.

?? Cosa scoprirai Come influenzerà la servitù di alluvione i terreni dei privati? Perché bastano pochi centimetri d'acqua per far crollare gli argini? Quali indennizzi riceveranno i proprietari delle aree a tracimazione? Come proteggeranno le case se i fiumi non reggono le piene??? In Breve Piano prevede 28 casse di laminazione per 30 milioni di metri cubi d'acqua. Indennità prevista per i proprietari pari al 70% del valore dell'area. 13 casse sul fiume Ronco e 9 sul fiume Montone .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì, piano idrogeologico: 500 ettari per gestire le piene Notizie correlate Area allagabile da 500 ettari tra le urgenze: "Anche con nuove opere i fiumi non conterranno le piene"Cittadini preoccupati per le cosiddette aree a tracimazione controllata, le zone allagabili per contenere danni delle alluvioni in zone di pianura. 500 ettari a rischio: Forlì teme il sacrificio delle terreUna proposta contenuta nel nuovo Piano di assetto idrogeologico prevede la destinazione di circa cinquecento ettari di territorio forlivese alla... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Piano idrogeologico: Tracimazione controllata, prove d’intesa coi proprietari; Forlì, ecco il piano per ridurre il rischio allagamenti; Area allagabile da 500 ettari tra le urgenze: Anche con nuove opere i fiumi non conterranno le piene; Il piano sul Montone: Terreni da sacrificare in caso di alluvione? Agricoltura penalizzata. Forlì, ecco il piano per ridurre il rischio allagamentiVentotto vasche di laminazione a Forlì e un’area da 500 ettari per la tracimazione controllata a Villafranca: queste le misure per ridurre il rischio ... corriereromagna.it Piano idrogeologico: Tracimazione controllata, prove d’intesa coi proprietariLungo il Montone servono 500 ettari di terreni. L’Autorità di Bacino: Proponiamo un indennizzo del 70% del valore e che restino coltivati. In caso di allagamento, alle aziende agricole il 100% del da ... msn.com Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza. #Forlì #NoiconVoi - facebook.com facebook