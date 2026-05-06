Area allagabile da 500 ettari tra le urgenze | Anche con nuove opere i fiumi non conterranno le piene
Un'area di circa 500 ettari destinata a essere allagabile, considerata tra le priorità, solleva dubbi sulla sua efficacia. Nonostante i lavori previsti, esperti affermano che i fiumi potrebbero comunque non riuscire a contenere le piene. I cittadini delle zone di pianura si mostrano preoccupati per le aree a tracimazione controllata, create per ridurre i danni durante le alluvioni.
Cittadini preoccupati per le cosiddette aree a tracimazione controllata, le zone allagabili per contenere danni delle alluvioni in zone di pianura. Il Pai, il Piano di assetto idrogeologico, prevede – tra i numerosi interventi come la creazione di casse di laminazione e argini da rifare più.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Panoramica sull’argomento
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