Forlì e Pepe addio o arrivederci? Gm la società punta su Bonotti

La Pallacanestro 2.015 ha esercitato la clausola che le permetteva di rescindere i contratti dei giocatori Stefano Masciadri e Simone Pepe. Attualmente, non c'è ancora un comunicato ufficiale, ma entrambi i giocatori sono ora liberi di valutare eventuali nuove opportunità per la prossima stagione 202627. La società sembra puntare su Bonotti, anche se questa scelta non è stata ancora confermata pubblicamente.

Manca l’ufficialità, ma la Pallacanestro 2.015 ha esercitato la clausola che le dava la possibilità di uscire dai contratti che aveva con Stefano Masciadri e con Simone Pepe, che quindi ora sono liberi di cercarsi un’altra squadra per la stagione 202627. La mossa è chiara, nel senso che Forlì non punta più sui due giocatori. E, in tempi di forti riduzioni nel budget per la squadra del prossimo anno, potrebbe avere anche un altro significato: annullare l’accordo contrattuale in corso ed eventualmente rinegoziarne un altro a una cifra comunque inferiore. Questo ragionamento non vale per Masciadri: il 12 marzo ha compiuto 37 anni ed é chiaro che non rientrerà nei piani forlivesi del prossimo campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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