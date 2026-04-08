Il futuro del programma condotto da Massimo Giletti su Rai3 è ancora da definire, con voci di possibili cambiamenti in vista. La trasmissione, che ha avuto una lunga storia, potrebbe tornare dopo la pausa estiva o essere sospesa definitivamente. La decisione sui prossimi passi sembra dipendere da incontri tra i responsabili del canale e il conduttore, senza ancora comunicazioni ufficiali.

Il futuro de Lo Stato delle Cose, il talk show di Rai3 condotto da Massimo Giletti, resta incerto. Nonostante ascolti in crescita e un netto vantaggio su competitor come Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4, il programma chiude: si tornerà a settembre o sarà un addio definitivo? La nota di Paolo Corsini. Il Direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha voluto chiarire la posizione dell’azienda in una nota ufficiale: “La Rai e la mia Direzione hanno investito molto in Massimo Giletti, volto di punta dell’Approfondimento Rai. Il suo rientro nel Servizio Pubblico, dopo il suo sfortunato epilogo a La7, è stato da me e dall’Azienda fortemente voluto”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Botta e risposta tra Giletti e i vertici Rai: addio o arrivederci a settembre?

BOTTA E RISPOSTA TRA GILETTI E I VERTICI RAI: ARRIVEDERCI A SETTEMBRE O ADDIO?Botta e risposta tra Massimo Giletti e i vertici Rai sul futuro de “Lo Stato delle Cose”, il talk show di Rai3 che nonostante ascolti in continua...

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