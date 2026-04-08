Il conduttore e i responsabili della Rai hanno avuto un confronto riguardo alla chiusura del programma “Lo Stato delle Cose”, un talk show trasmesso su Rai3. Non sono stati forniti dettagli sulle decisioni prese, ma si è parlato di un possibile ritorno a settembre o di una fine definitiva. La trasmissione, che aveva registrato un aumento degli ascolti, ha subito una sospensione.

Botta e risposta tra Massimo Giletti e i vertici Rai sul futuro de “Lo Stato delle Cose”, il talk show di Rai3 che nonostante ascolti in continua crescita chiude. Arrivederci a settembre o addio? “ La Rai e la mia Direzione hanno investito molto in Massimo Giletti volto di punta dell’Approfondimento Rai. Il suo rientro nel Servizio Pubblico, dopo il suo sfortunato epilogo a La7, è stato da me e dall’Azienda fortemente voluto ”. A sottolinearlo in una nota è il Direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini, che risponde alle critiche che Massimo Giletti ha mosso alla Rai in diretta. Durante la puntata de “Lo Stato delle Cose”, che ogni settimana batte nettamente il competitor “Quarta Repubblica”, il talk di Nicola Porro su Rete 4, il giornalista ha polemizzato con l’Azienda mentre si stava parlando del caso Garlasco. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BOTTA E RISPOSTA TRA GILETTI E I VERTICI RAI: ARRIVEDERCI A SETTEMBRE O ADDIO?

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