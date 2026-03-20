Oggi, venerdì 20 marzo 2026, alle 14.15 su Canale 5, va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit. In questa puntata, Halit sorprende Yildiz mentre Yigit e Lila celebrano un matrimonio segreto. La fiction continua a catturare l’attenzione del pubblico con le sue vicende e i colpi di scena.

Va in onda oggi, venerdì 20 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver convinto Zehra ad aprire un canale online le farà credere che sta avendo un importante seguito. Il nuovo agente della Argun cercherà di convincerla a pubblicare sul suo canale più video che la ritraggono insieme a Yildiz. Nel frattempo Ender, Asuman e Caner cercheranno ancora di far cambiare idea alla Yilmaz. Yildiz sembra essere certa di voler divorziare da Halit, sua madre, Ender e suo fratello però proveranno in tutti i modi a farle cambiare idea perché vorrebbero che tornasse insieme al marito. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 20 marzo 2026: Halit stupisce Yildiz, Yigit e Lila si sposano in segreto

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