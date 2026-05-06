forbes italia e sigma group lanciano la top 50 del gioco legale di stato

Una importante ed innovativa iniziativa, firmata Forbes Italia e SiGMA Group, farà da apripista al percorso che porterà verso SiGMA World 2026, la più grande e partecipata manifestazione dedicata al gioco pubblico, che si terrà a novembre a Roma La Top 50 del Gioco Legale di Stato è un progetto che, più che stilare una classifica, cerca di raccontare chi sta davvero incidendo sull'evoluzione del settore. L'iniziativa nasce come una lettura dell'ecosistema del gioco legale, in una stagione in cui il comparto è chiamato a confrontarsi con temi centrali come regolazione, innovazione tecnologica, responsabilità, tutela dei giocatori e qualità del dibattito pubblico.🔗 Leggi su Iltempo.it

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