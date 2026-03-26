Forbes e CogitAi lanciano nuovo indicatore per valutare la reputazione dell’aziende

Forbes e CogitAi hanno annunciato il lancio di un nuovo indicatore, aggiornato regolarmente, che misura la reputazione delle aziende. L'indicatore si basa sull'elaborazione di grandi quantità di dati attraverso strumenti di intelligenza artificiale. La piattaforma permette di ottenere valutazioni in tempo reale sulla percezione pubblica delle imprese, utilizzando un sistema automatizzato e dinamico.

Forbes e CogitAi lanciano un nuovo indicatore dinamico, costantemente aggiornato, per valutare la reputazione dell’aziende sfruttando l’intelligenza artificiale e la capacità di elaborare grandi quantità di dati. Alla base del modello c’è una raccolta massiva di dati provenienti da fonti eterogenee: media tradizionali, social network, recensioni dei clienti, report finanziari, indicatori ESG (ambientali, sociali e di governance). Questi dati, spesso non strutturati, vengono analizzati tramite tecniche avanzate di Natural Language Processing (NLP). L’obiettivo è comprendere non solo cosa viene detto su un’azienda, ma anche come viene detto.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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