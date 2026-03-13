I più ricchi d’Italia la classifica di Forbes Chi sono i miliardari toscani e umbri Una di loro è in top ten

Ecco i nomi dei miliardari toscani e umbri secondo la classifica di Forbes. Tra loro ci sono Massimiliana Landini Aleotti, Patrizio Bertelli e Brunello Cucinelli, con una di queste persone che si trova tra i primi dieci della lista. La classifica elenca le persone più ricche d’Italia, evidenziando le loro posizioni e patrimoni. La lista include anche altri nomi di rilievo nel panorama economico italiano.

Firenze, 13 marzo 2026 – Sono Massimiliana Landini Aleotti, Patrizio Bertelli, Brunello Cucinelli e Alessandro Rosano i miliardari toscani e umbri che compaiono all’interno della classifica di Forbes, la graduatoria annuale che elenca le persone più ricche del mondo, calcolata sulla base del patrimonio netto stimato di ciascun individuo. Pubblicata per la prima volta nel 1987, questa lista è diventata uno degli indicatori più noti e seguiti della ricchezza globale e vede al primo posto il fondatore di Tesla, Elon Musk. Come viene stilata la classifica. Ogni anno la redazione di Forbes analizza i patrimoni di imprenditori, investitori e grandi eredi, tenendo conto di partecipazioni aziendali, azioni quotate in borsa, proprietà immobiliari e altri asset finanziari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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