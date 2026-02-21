Sprint contro le liste d' attesa recuperate oltre 11mila prestazioni | richiamato quasi un terzo dei pazienti urgenti

Il piano straordinario contro le liste d’attesa ha portato al recupero di oltre 11.000 prestazioni tra febbraio 2026 e ora, a causa delle lunghe attese che avevano lasciato molti pazienti in ansia. Quasi un terzo di chi aveva bisogno di cure urgenti o prioritarie è stato richiamato dalle strutture sanitarie. Le dieci aziende coinvolte hanno già contattato numerosi pazienti, sperando di ridurre i tempi di attesa e migliorare l’assistenza. La sfida continua con nuove campagne di sollecito.

I dati del monitoraggio attestano che complessivamente i recall sono stati 39.379, gli appuntamenti anticipati 19.435 e le prestazioni e i ricoveri già eseguiti 11.293 sul target complessivo stimato di 124.320 prestazioni da recuperare Dall'inizio dei piani straordinari di abbattimento delle liste d'attesa, 2 febbraio 2026 fino a ieri, quasi un terzo delle persone che attendevano una prestazione con priorità U o B, (target dei piani condiviso tra aziende e Regione) è stato contattato dalle dieci aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Rispetto ai dati della prima settimana i recall sono raddoppiati e le prestazioni eseguite triplicate.